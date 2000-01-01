10.03 10:14 MIGnews.com

"Ашкенази хочет сменить Ганца"

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Министр абсорбции Йоав Галант (Ликуд) заявил в интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ о том, что член “кокпита”Кахоль Лаван Габи Ашкенази работают за кулисами на то, чтобы сменить лидера партии, Бени Ганца.Ашкенази хранит гробовое молчание относительно последних маневров партии и попыток заручиться поддержкой Объединенного Арабского Списка при создании “правительства меньшинства”. Ашкенази рассчитывает на то, что Ганцу сильно навредит эта попытка. До выборов лидеры Кахоль Лаван обещали, что не будут создавать правительство при поддержке Арабского Списка.Тем временем, по сообщениям в израильских СМИ количество депутатов Кахоль Лаван, выступающих против идеи “правительства меньшинства” при внешней поддержке арабской фракции увеличилось до трех.По информации 12-го канала израильского ТВ, Трупер, во время внутренних дискуссий о создании правительства в Кахоль Лаван выступил против подобной идеи. Тем не менее, Трупер не будет голосовать против Бени Ганца, если вопрос о таком правительстве будет поставлен на обсуждение в Кнессете. Они либо проголосует за, либо уйдет в отставку с поста депутата Кнессета.Корреспондент канала КАН в Кнессете Зеев Кам сообщил о том, что члены Кнессета от партии Кахоль Лаван Цви Хаузер и Йоаз Хендель ответили на “ультиматум” собственной партии, потребовавшей от них поддержать “правительство меньшинства”.Хаузер и Хендель заявили, что не намерены уходить в отставку из Кнессета. они также продолжают настаивать на своем и выступают против правительства меньшинства при внешней поддержке Объединенного Арабского Списка.Депутаты заявили, что будут настаивать на своем даже перед лицом угрозы того, что их исключат из предвыборного списка Кахоль Лаван на следующих выборах в Кнессет.По сообщению Аруц Шева, член Кнессета Габи Ашкенази выступил против попытки создания правительства меньшинства при внешней поддержке Объединенного Арабского Списка.Ашкенази выразил свое мнение в ходе закрытых дискуссий “кокпита” Кахоль Лаван.Тем не менее, если такой шаг будет действительно предпринят Кахоль Лаван, Ашкенази не будет против него выступать.Депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Эйтан Гинзбург заявил, что "Объединенный Арабский Список" не будет частью правительства."Я слушаю интервью министров "Ликуда", которые не перестают притворяться и отравлять общественный дискурс. Давление от потери власти сводит их с ума", – сказал он.По словам Гинзбурга, Израилю нужно сформировать правительство как можно быстрее, но "вопреки лжи, "Объединенный список" не будет его частью"."Несомненно, что Нетаниягу, выступающий против единства, тянет страну на четвертые выборы", – добавил он.