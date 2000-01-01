10.03 16:46 MIGnews.com

Экс-глава Моссада призвал Нетаниягу и Ганца пойти на уступки

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Бывший глава Моссада Дани Ятом выступил против законопроекта, который запрещает Биньямину Нетаниягу формирование правительство из-за обвинительных актов.По его словам, чтобы предотвратить четвертые выборы в стране необходимо создать правительство единства, передает "Аруц Шева"."Осознание того, что Израиль находится в глубоком и продолжающемся кризисе в сфере безопасности, экономики и здравоохранения, требует, чтобы премьер-министр Нетаниягу и председатель "Кахоль Лаван" Ганц сели – и сформировали правительство единства", – отметил он.Ятом не поддерживает "законный политический ход, с какой бы стороны он не был предпринят"."Существует настоятельная и критическая необходимость в правительстве единства, и я призываю Нетаниягу и Ганца, которых лично знаю долгие годы, сделать это – без блоков и без дисквалификаций", – призвал он.Позицию Ятома также поддерживает бывший депутат Кнессета Эйтан Кабель. "Если будут четвертые выборы, я не уверен, что буду голосовать", – сказал он.