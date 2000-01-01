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`С сегодняшнего дня Бени Ганц зависит от Хибы Язбек` 10.02 07:51   MIGnews.com

"С сегодняшнего дня Бени Ганц зависит от Хибы Язбек"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал решение БАГАЦа по депутату Кнессета Хибе Язбек.

Нетаниягу написал в твиттере: “С сегодняшнего дня Бени Ганц, среди прочих, будет зависеть и от Хибы Язбек, восхваляющей террористов, потому что без Объединенного Списка у Ганца нет никакой возможности сформировать правительство. Только Ликуд сформирует сильное сионистское правительство, выведет Государство Израиль из предвыборного тупика и принесет гигантские достижения гражданам Израиля”.


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