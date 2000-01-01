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Бени Ганц в знак протеста ушел с заседания Кнессета 10.02 12:02   MIGnews.com

Бени Ганц в знак протеста ушел с заседания Кнессета

Лидер партии Кахоль Лаван Бени ганц демонстративно покинул пленарное заседание Кнессета.

Ганц протестовал против “бездействия” главы правительства Биньямина Нетаниягу в связи с ситуацией в сфере безопасности на юге страны.

Ганц заявил: “Любой, у кого есть голова на плечах понимает, что Нетаниягу занят своими делами, а не проблемами граждан. Он гонится за следующим спином”.

Ранее Ганц вызвал Нетаниягу в Кнессет, “чтобы обсудить ситуацию на Юге”. Нетаниягу не явился. Ганц покинул заседание Кнессета.


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