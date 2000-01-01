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Шакед: мы примем правильное решение | Фото:10.01 17:57   MIGnews.com

Шакед: мы примем правильное решение

Бывший министр юстиции Израиля и лидер партии "Ха Ямин Ха Хадаш" Аелет Шакед надеется на правильное решение лидеров партий о том, что нужно для Израиля и для правого лагеря.

Соответствующее заявление она сделала 10 января в ешиве "Аш Тора" на заседании мэров, передает "Аруц Шева".

"В Израиле никогда не было такого, чтобы так долго функционировало переходное правительство. Вы, главы местных органов власти, несете бремя и нагрузку, падающую на жителей. Роль центрального правительства состоит в том, чтобы служить вам. Я знаю, что вы сталкиваетесь со множеством проблем. Из-за того, что нет постоянного правительства, отсутствует возможность перераспределения бюджетов. Я думаю, что из-за текущей экстремальной ситуации нужно подумать, как сделать так, чтобы переходное правительство могло нормально функционировать", – заявила она.

По словам Шакед, Израиль сейчас переживает очень важный период в политическом секторе.

"Я много разговаривала с лидерами правых партий. Это непростая дискуссия. Всегда и везде есть разные мнения, есть история и есть данные опросов. В ближайшие дни мы примем решение, которое посчитаем наиболее подходящим для страны и для продолжения правого правления. Я очень надеюсь, что на предстоящих выборах нам удастся окончательно создать стабильное и функционирующее правое правительство", – добавила она.


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