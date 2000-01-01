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Опрос: `Кахоль Лаван` набирает обороты, `Ликуд` отстает | Фото:10.01 11:30   MIGnews.com

Опрос: "Кахоль Лаван" набирает обороты, "Ликуд" отстает

Новый опрос показывает, что альянс "Еврейский дом - Оцма ле-Исраэль" стремительно набирает обороты, превосходит партию "Ха Ямин ха Хадаш" и легко преодолевает избирательный барьер.

Согласно опросу, опубликованному Исраилем Хайом в пятницу, 10 января, если бы сегодня состоялись новые выборы без новых альянсов между фракциями слева или справа, правый блок потерял бы одно место - с 55 мест до 54 в то время как левый арабский блок увеличится с 57 мест до 59. "НДИ" Авигдора Либерман также теряет позиции - с 8 до 7 мест.

Партия "Кахоль Лаван" останется самой крупной фракцией в Кнессете с 34 местами, что на одно место больше, чем на сентябрьских выборах, а "Ликуд" упадет с 32 до 30 мест.

Партия Объединенный арабский список, достигнет нового максимума в 15 мест по сравнению с 13 на выборах как в сентябре 2019 года, так и в 2015 году.

ШАС, который выиграл девять мест на предыдущем голосовании, упал бы до семи мест, в то время как партия "Яадут а-Тора" выросла бы с семи до восьми.

Альянс Авода-Гешер упустит позиции - с 6 мест до 5, а крайне левый Демократический союз, в свою очередь, останется с пятью.

Партия "Ха Ямин ха Хадаш", по прогнозам, получит всего четыре места, если будет баллотироваться в одиночку, что больше на одно место, чем про альянсе Ямина в сентябре.

Однако совместный билет "Еврейский дом - Оцма ле-Исраэль" выиграл бы пять мест - даже без фракции Ихуд леуми. Если партия Бецалеля Смотрича будет баллотироваться в одиночку, она получит всего 1% голосов, что значительно ниже минимального порога в 3,25%.


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