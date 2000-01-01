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Саар: я ограничу каденцию премьера двумя сроками | Фото:09.12 09:09   MIGnews.com

Саар: я ограничу каденцию премьера двумя сроками

Гидеон Саар ("Ликуд") прокомментировал предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о прямых выборах между ним и Бенни Ганцем.

В интервью радиостанции 103FM он сказал, каким будет первый закон, который он примет, если его изберут лидером "Ликуда" и премьер-министром, передает "Аруц Шева".

"Я ограничу каденцию главы правительства двумя сроками… Я думаю, что это (предложение Нетаниягу о прямых выборах, - ред.) непрактичная идея. Когда вы слышите представителей фракций, становится ясно, что в Кнессете нет большинства, и для этого нет никакой возможности. В конце концов, мы остаемся в парламентском режиме. Коалиция нуждается в том, чтобы быть сформированной. Если вы не сделали того, для чего были избраны, вы должны уйти в отставку, потому что у вас нет большинства в Кнессете", – отметил он.

По словам Саара, скоро он подведет итоги по поводу того, что бросил вызов Нетаниягу.

"Я рад, что есть члены фракции, которые находятся на моей стороне, и убежден и знаю, что их число увеличится. В "Ликуде" у меня есть большая поддержка. Я спокоен, поскольку поступил правильно", – добавил он.

Саар убежден, что имеет все шансы, чтобы занять место лидера "Ликуда", сместив действующего премьер-министра.

"Я просто получу больше голосов, чем другие. Если бы я не верил, что смогу победить – я бы не участвовал в выборах. Это сложно, но не невозможно", – констатировал он.


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