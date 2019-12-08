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На конференции Ликуда освистали Гидеона Саара 09.12 07:57   MIGnews.com

На конференции Ликуда освистали Гидеона Саара

На конференции Ликуда в Тель-Авиве 8 декабря выступил Гидеон Саар.

Политический деятель заявил: “Я решил выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера партии исходя из понимания того, что необходимы изменения… ради того, чтобы вывести нацию из политического кризиса, сформировать правительство во главе с Ликудом и объединить народ”.



Саар прокомментировал попытки представить его инициативу как проявление нелояльности в отношении Биньямина Нетаниягу. Саар заявил: “Попытки делигитимизировать и оклеветать тех, кто желает выдвинуться противоречат демократическому характеру и традициям Ликуда”.

Саар подчеркнул: “Есть попытки оклеветать стремящихся встать во главе партии. Но речь идет о легитимном вызове тому, кто занимает этот пост уже 14 лет”.

Саар сказал: "Друзья, 35 лет назад Ариэль Шарон был назначен министром в первом правительстве Ицхака Шамира. Он выдвинул свою кандидатуру на конференции партии Херут — против Шамира, он проиграл, и после этого все движение сомкнуло ряды за Шамиром. Это было легитимные соревнованием, несмотря на то, что Шарон выступил против действующего премьер-министра".

Сидевшие в зале прерывали выступление Саара унизительными замечаниями и свистом. В то же время те, кто поддерживает Саара кричали: “Вот идет новый премьер-министр”.


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