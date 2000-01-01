09.12 07:32 MIGnews.com

В рядах Кахоль Лаван разгорелись горячие споры

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Мнения депутатов партии "Кахоль Лаван" по поводу формировании правительства разделились перед возможным роспуском Кнессета.Габи Ашкенази давит на своих коллег, чтобы те согласились рассмотреть предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а Яир Лапид решительно выступает против и налагает вето на любые контакты с "Ликудом", передает "Аруц Шева"."Кахоль Лаван" объединены в попытке помешать Нетаниягу втянуть Государство Израиль в ненужные выборы в третий раз", – тем не менее говорится в совместном заявлении.Тем временем, глава партии Бенни Ганц рассказал о проблемах в достижении компромисса с Нетаниягу."В последние дни я узнаю многих людей, которые считают, что коррупция может быть прощена по политическим и другим причинам. Поддержка дипломатического и политического пути ослепила некоторых людей, которые стремятся защитить премьер-министра от публичной критики. Это было неправильно", – сказал он.По словам Ганца, ему не нравится предложение Нетаниягу по формированию правительства."Я работал с ним в качестве начальника штаба, и мы сотни раз смотрели друг другу в глаза, зная, как принимать сложные решения для безопасности Государства Израиль. Я напоминаю Нетаниягу, что, несмотря на его права, которых у него много, Израиль был сильным перед ним – как внутри страны, так и за ее пределами. Я не одобряю лидера, который преувеличивает свое имя и преуменьшает тех, кто был до него", – отметил Ганц.Речь идет о предложении Нетаниягу, согласно которому он первые полгода будет занимать пост премьер-министра, после чего эта должность перейдет к лидеру "Кахоль Лаван".