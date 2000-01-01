В рядах Кахоль Лаван разгорелись горячие споры

Мнения депутатов партии "Кахоль Лаван" по поводу формировании правительства разделились перед возможным роспуском Кнессета.
Габи Ашкенази давит на своих коллег, чтобы те согласились рассмотреть предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а Яир Лапид решительно выступает против и налагает вето на любые контакты с "Ликудом", передает "Аруц Шева".
"Кахоль Лаван" объединены в попытке помешать Нетаниягу втянуть Государство Израиль в ненужные выборы в третий раз", – тем не менее говорится в совместном заявлении.
Тем временем, глава партии Бенни Ганц рассказал о проблемах в достижении компромисса с Нетаниягу.
"В последние дни я узнаю многих людей, которые считают, что коррупция может быть прощена по политическим и другим причинам. Поддержка дипломатического и политического пути ослепила некоторых людей, которые стремятся защитить премьер-министра от публичной критики. Это было неправильно", – сказал он.
По словам Ганца, ему не нравится предложение Нетаниягу по формированию правительства.
"Я работал с ним в качестве начальника штаба, и мы сотни раз смотрели друг другу в глаза, зная, как принимать сложные решения для безопасности Государства Израиль. Я напоминаю Нетаниягу, что, несмотря на его права, которых у него много, Израиль был сильным перед ним – как внутри страны, так и за ее пределами. Я не одобряю лидера, который преувеличивает свое имя и преуменьшает тех, кто был до него", – отметил Ганц.
Речь идет о предложении Нетаниягу, согласно которому он первые полгода будет занимать пост премьер-министра, после чего эта должность перейдет к лидеру "Кахоль Лаван".