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Ликуд отменил праймериз 09.12 06:55   MIGnews.com

Ликуд отменил праймериз

Партия Ликуд на конференции, прошедшей вечером 8 декабря  в Тель-Авиве отменила праймериз для кандидатов в депутаты накануне выборов в Кнессет.

Около 800 делегатов встретились, чтобы решить, проводить ли праймериз в случае, если на этой неделе объявят выборы. В то же время, выборы руководства партии будут объявлены позже, в случае, если будет принято решение о выборах в Кнессет.

На конференции также было принято решение об имплементации “норвежского закона” - в случае формирования правой коалиции депутаты , назначенные министрами и заместителями министров смогут уйти из Кнессета и передать свои места следующим в списке Ликуда.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на конференции заявил, что он “предпринимает последние усилия ради предотвращения выборов, но в  случае, если их нам навяжут, мы пойдем вперед и мы выиграем по-крупному”.

Если ни один из членов Кнессета не сможет заручиться поддержкой 61 депутата, то в среду, 11 декабря, будет принято решение о проведении выборов в новый Кнессет.


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