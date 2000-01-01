09.12 06:55 MIGnews.com

Ликуд отменил праймериз

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Партия Ликуд на конференции, прошедшей вечером 8 декабря в Тель-Авиве отменила праймериз для кандидатов в депутаты накануне выборов в Кнессет.Около 800 делегатов встретились, чтобы решить, проводить ли праймериз в случае, если на этой неделе объявят выборы. В то же время, выборы руководства партии будут объявлены позже, в случае, если будет принято решение о выборах в Кнессет.На конференции также было принято решение об имплементации “норвежского закона” - в случае формирования правой коалиции депутаты , назначенные министрами и заместителями министров смогут уйти из Кнессета и передать свои места следующим в списке Ликуда.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на конференции заявил, что он “предпринимает последние усилия ради предотвращения выборов, но в случае, если их нам навяжут, мы пойдем вперед и мы выиграем по-крупному”.Если ни один из членов Кнессета не сможет заручиться поддержкой 61 депутата, то в среду, 11 декабря, будет принято решение о проведении выборов в новый Кнессет.