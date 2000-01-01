09.12 22:48 MIGnews.com

Нетаниягу не против праймериз

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не выступает против праймериз.Такое заявление сделали источники из его окружения, передает "Аруц Шева"."Если будет решено пойти на всеобщие выборы, пройдут и праймериз для лидера "Ликуда", и премьер-министр Нетаниягу крупно от этого выиграет", – сказано в сообщении.По данным Walla, премьер-министр лично подтвердил эту информацию. Уточняется, что Нетаниягу дистанцировался от инициативы по сбору подписей для отмены праймериз.