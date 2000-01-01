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Нетаниягу не против праймериз | Фото:09.12 22:48   MIGnews.com

Нетаниягу не против праймериз

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не выступает против праймериз.

Такое заявление сделали источники из его окружения, передает "Аруц Шева".

"Если будет решено пойти на всеобщие выборы, пройдут и праймериз для лидера "Ликуда", и премьер-министр Нетаниягу крупно от этого выиграет", – сказано в сообщении.

По данным Walla, премьер-министр лично подтвердил эту информацию. Уточняется, что Нетаниягу дистанцировался от инициативы по сбору подписей для отмены праймериз.


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