09.12 21:27 MIGnews.com
Либерман: узкое правительство станет проблемой
Лидер НДИ Авигдор Либерман не присоединится к узкому правительству во главе с Биньямном Нетаниягу.
"Узкое правительство станет проблемой для государства Израиль", – сказал он на совещании с руководителями местных органов власти, представляющими "Ликуд", - передает Walla
.
Ранее Нетаниягу заявил
, что Бенни Ганц и Яир Лапид продолжают отказываться от переговоров, однако есть только один способ избежать очередных дорогостоящих выборов.
"Я призываю Авигдора Либермана немедленно начать интенсивные переговоры, и в течение 48 часов прийти к соглашению о формировании сильного национального правительства", – добавил премьер-министр.
Поделиться
Все по теме
Комментарии