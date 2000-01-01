Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Либерман: узкое правительство станет проблемой | Фото:09.12 21:27   MIGnews.com

Либерман: узкое правительство станет проблемой

Лидер НДИ Авигдор Либерман не присоединится к узкому правительству во главе с Биньямном Нетаниягу.

"Узкое правительство станет проблемой для государства Израиль", – сказал он на совещании с руководителями местных органов власти, представляющими "Ликуд", - передает Walla.

Ранее Нетаниягу заявил, что Бенни Ганц и Яир Лапид продолжают отказываться от переговоров, однако есть только один способ избежать очередных дорогостоящих выборов.

"Я призываю Авигдора Либермана немедленно начать интенсивные переговоры, и в течение 48 часов прийти к соглашению о формировании сильного национального правительства", – добавил премьер-министр.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:02
Охранник Нетаниягу ранен: что известно
21:43
Зеленский и Путин пожали руки - Песков
21:08
ЧП с танком ЦАХАЛа: учения прекращены
20:58
Встреча в "нормандском формате" завершилась
20:42
В РФ усилена ядерная триада, - Шойгу
20:20
Кац представил Индии инициативу "Пути регионального мира"
20:02
Активистка пыталась прорваться на "нормандскую встречу"
19:49
Путин опоздал на "нормандский саммит"
19:35
ЧП с молнией: новая информация о состоянии военного
19:14
В Иерусалиме изуродовали десятки арабских авто
19:03
Началась встреча "Нормандской четверки"
19:00
Чистые спортсмены РФ будут выступать под нейтральным флагом
18:42
Иорданцу дали 8 лет тюрьмы за заговор против Израиля
18:25
Нетаниягу-Ганцу и Лапиду: хватит нравоучений
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus