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Нетаниягу-Ганцу и Лапиду: хватит нравоучений | Фото:09.12 18:25   MIGnews.com

Нетаниягу-Ганцу и Лапиду: хватит нравоучений

Биньямин Нетаниягу ответил на заявление председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца о том, что тот будет вести переговоры с "Ликудом" только в том случае, если премьер-министр откажется от иммунитета.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 9 декабря, передает The Times of Israel.

"Ганц и Лапид, хватит нравоучений, призванных отвлечь внимание от отказа сформировать широкое правительство национального единства, которое создало бы оборонительный альянс с Соединенными Штатами и позволило аннексировать значительную часть Иудеи и Самарии", - сказал Нетаниягу.

По его словам, поскольку Ганц и Лапид продолжают отказываться от переговоров, есть только один способ избежать очередных дорогостоящих выборов.

"Я призываю Авигдора Либермана немедленно начать интенсивные переговоры, и в течение 48 часов прийти к соглашению о формировании сильного национального правительства", – добавил премьер-министр.


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