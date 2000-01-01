Нетаниягу-Ганцу и Лапиду: хватит нравоучений

Биньямин Нетаниягу ответил на заявление председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца о том, что тот будет вести переговоры с "Ликудом" только в том случае, если премьер-министр откажется от иммунитета.
Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 9 декабря, передает The Times of Israel.
"Ганц и Лапид, хватит нравоучений, призванных отвлечь внимание от отказа сформировать широкое правительство национального единства, которое создало бы оборонительный альянс с Соединенными Штатами и позволило аннексировать значительную часть Иудеи и Самарии", - сказал Нетаниягу.
По его словам, поскольку Ганц и Лапид продолжают отказываться от переговоров, есть только один способ избежать очередных дорогостоящих выборов.
"Я призываю Авигдора Либермана немедленно начать интенсивные переговоры, и в течение 48 часов прийти к соглашению о формировании сильного национального правительства", – добавил премьер-министр.