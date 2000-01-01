09.12 15:45 MIGnews.com

Ганц-Нетаниягу: откажись от иммунитета, тогда и поговорим

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц потребовал от премьер-министра отказаться от иммунитета.Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 9 декабря, на заседании фракции в Кнессете, передает Walla."Нетаниягу должен поставить интересы Израиля выше собственных. Откажись от иммунитета, сделай это сегодня, и тогда начнем переговоры. Есть еще два дня, когда можно прийти к соглашению о создании правительства национального единства", – сказал Ганц.По его словам, политик, которому предъявлены три обвинения, не может быть премьер-министром даже в течение короткого срока.