Лапид: я не соглашусь на ротацию с Ганцем

Яир Лапид объявил, что откажется от соглашения о ротации между ним и председателем "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.
Такое заявление он сделал в понедельник, 9 декабря, на открытии заседания фракции в Кнессете, передает The Times of Israel.
"Если будут выборы, мы решили, что на этот раз не будет соглашения о ротации. Мы пойдем вместе, большой и сплоченный "Кахоль Лаван", за Бенни Ганца – нашего кандидата в премьер-министры", – сказал он.
По словам Лапида, такое решение было просто принять. По его мнению, так будет лучше для страны.
"Я не чувствую, что отказываюсь от чего-то. Я чувствую себя привилегированным. Для меня большая честь быть частью "Кахоль Лаван". Чтобы стать частью перемен, этой стране нужно столько, сколько нам нужно кислорода, чтобы дышать", – добавил Лапид.
Ранее Ганц также заявил, что не намерен снова участвовать в соглашении о ротации между ним и Яиром Лапидом. "Мы должны победить. Именно это помешало победе в предыдущем раунде", –говорил лидер "Кахоль Лаван".