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Лапид: я тоже не соглашусь на ротацию с Ганцем | Фото:09.12 16:22   MIGnews.com

Лапид: я не соглашусь на ротацию с Ганцем

Яир Лапид объявил, что откажется от соглашения о ротации между ним и председателем "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.

Такое заявление он сделал в понедельник, 9 декабря, на открытии заседания фракции в Кнессете, передает The Times of Israel.

"Если будут выборы, мы решили, что на этот раз не будет соглашения о ротации. Мы пойдем вместе, большой и сплоченный "Кахоль Лаван", за Бенни Ганца – нашего кандидата в премьер-министры", – сказал он.

По словам Лапида, такое решение было просто принять. По его мнению, так будет лучше для страны.

"Я не чувствую, что отказываюсь от чего-то. Я чувствую себя привилегированным. Для меня большая честь быть частью "Кахоль Лаван". Чтобы стать частью перемен, этой стране нужно столько, сколько нам нужно кислорода, чтобы дышать", – добавил Лапид.

Ранее Ганц также заявил, что не намерен снова участвовать в соглашении о ротации между ним и Яиром Лапидом. "Мы должны победить. Именно это помешало победе в предыдущем раунде", –говорил лидер "Кахоль Лаван".


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