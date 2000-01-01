09.12 12:02 MIGnews.com

Достигнуто соглашение о дате выборов в Кнессет

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Утром 9 декабря было достигнуто соглашение между Кахоль Лаван, Ликудом и партиями харедим о том, что выборы в новый Кнессет будут назначены на понедельник, 2 марта 2020 года.В случае, если в ближайшие два дня не произойдет драматических изменений, нынешний Кнессет будет автоматически распущен и назначены новые выборы.Переговоры между ведущими фракциями Кнессета начались после того, как против первоначально объявленной даты выборов - 3 марта, выступили семьи погибших солдат. 3 марта будет отмечаться день памяти Павших в Войнах Израиля.