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Опрос: правый блок усиливается 09.12 10:15   MIGnews.com

Опрос: правый блок усиливается

Телеканал КАН провел новый опрос общественного мнения о том, как будут голосовать израильтяне на выборах.

Согласно данным опроса, Кахоль Лаван получит 35 мандатов. Ликуд несколько усилится и получит 34 мандата. Объединенный Арабский Список получит 13 мандатов.

Религиозные партии Яадут А-Тора и ШАС получат по восемь мест в новом Кнессете. Наш Дом - Израиль несколько ослабнет и получит 7 мандатов. Ха Ямин Ха Хадаш получит 6 мандатов, Авода-Гешер - пять и Демократический лагерь - четыре.

Блок левых партий и Объединенный Арабский Список получают 57 мест в таком Кнессете, блок правых и религиозных партий - 56.

41% опрошенных заявил, что предпочитает Биньямина Нетаниягу в качестве премьер-министра Израиля, за Бени Ганца высказались 38%. Согласно опросу, 17% сторонников Кахоль Лаван предпочитают видеть премьером Гидеона Саара, а не Бени Ганца.


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