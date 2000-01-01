09.07 10:02 MIGnews.com

Барак собрался извиняться перед арабами Израиля

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Лидер партии "Демократический Израиль" Эхуд Барак рассматривает возможность принести извинения арабским гражданам Израиля за события октября 2000 года.Такую информацию обнародовало издание Аруц Шева.Барак пытается получить одобрение электората. Он может принести извинения, чтобы установить связь с левым блоком и укрепить отношения с арабским сектором перед сентябрьскими выборами в Кнессет.Ранее бывший лидер партии Мерец Захава Гальон призвала Барака извиниться перед семьями тех 13 человек, которые погибли в результате беспорядков, и перед всеми арабами в целом.Также он собирается встретиться с нынешним лидером "Мереца" Ницаном Горовицем, который обратился с аналогичным призывом в рамках избирательной кампании.Крупномасштабные беспорядки произошли в арабском секторе в начале октября 2000 года, вскоре после начала второй антифады. Эхуд Барак на тот момент был премьер-министром. В результате столкновений 13 арабских граждан Израиля были убиты полицией.