09.07 13:02 MIGnews.com

"Оружие Судного Дня": Кахоль Лаван нанял советника Обамы

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Газета Маарив сообщает о том, что партия Кахоль Лаван наняла “реальную звезду глобального рынка стратегической экспертизы” Джоэля Бененсона.Стратегический эксперт Бененсон был советником Барака Обамы во время выборов 2008-го и 2012 года.Бененсон консультирует крупнейшие американские компании, и работает, главным образом, с политиками Демократической партии.В трудовой биографии Бененсона есть и менее приятные моменты, о которых все пытаются забыть – он был стратегом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2012 году.Недавно Бененсона нанял глава Фейсбук Марк Цукерберг.Бененсон – еврей из Нью-Йорка. Маарив пишет, что он еще не успел посетить штаб-квартиру своих новых клиентов, Кахоль Лаван.В дополнение к Бенинсону Кахоль Лаван наняли еще одного американского стратегического советника” в “сфере дигитальных медиа”.Несмотря на это, основную работу, как предполагается, будет выполнять израильский специалист по пиару Исраэль Бахар. Именно ему принадлежит идея “квартета” – Ганца, Лапида, Ашкенази и Яалона.Источник в Кахоль Лаван сообщил Маарив: “Нет ничего драматического в найме американских экспертов. Это сделано ради того, чтобы воспользоваться их огромными знаниями в анализе опросов и данных с мест”.Источник подчеркнул: "Израильский избиратель отличается от американского избирателя, и, в конечном итоге, реальная работа должна быть сделана тут, на местах".