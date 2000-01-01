09.07 13:44 MIGnews.com

Кахоль Лаван: Нет нужды в предвыборных союзах

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Моше Яалон прокомментировал вопросы безопасности на границе между Газой и Израилем и гуманитарный кризис в контролируемом ХАМАСом анклаве."Нарушение суверенитета, с нашей точки зрения, должно быть красной чертой, – сказал он Решет Бет. – Если они стреляют в нас, то оружие, из которого они стреляли, должно быть немедленно уничтожено".«В то же время мы должны рассматривать Газу как гуманитарно-экономическую проблему. В мое время передача денег в Газу осуществлялась через Организацию Объединенных Наций через Почтовый банк в Газе. Теперь это выглядит как деньги на защиту».Что касается подготовки его партии к предстоящим выборам, Яалон пояснил: "В партии "Кахоль Лаван" мы решили баллотироваться точно так же, как в апреле"."Нам не нужно объединяться с новыми партиями. Мы работаем, чтобы сформировать альтернативное правительство".