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Кахоль Лаван: Нет нужды в предвыборных союзах 09.07 13:44   MIGnews.com

Кахоль Лаван: Нет нужды в предвыборных союзах

Моше Яалон прокомментировал вопросы безопасности на границе между Газой и Израилем и гуманитарный кризис в контролируемом ХАМАСом анклаве.

"Нарушение суверенитета, с нашей точки зрения, должно быть красной чертой, – сказал он Решет Бет. – Если они стреляют в нас, то оружие, из которого они стреляли, должно быть немедленно уничтожено".

«В то же время мы должны рассматривать Газу как гуманитарно-экономическую проблему. В мое время передача денег в Газу осуществлялась через Организацию Объединенных Наций через Почтовый банк в Газе. Теперь это выглядит как деньги на защиту».


Что касается подготовки его партии к предстоящим выборам, Яалон пояснил: "В партии "Кахоль Лаван" мы решили баллотироваться точно так же, как в апреле".

"Нам не нужно объединяться с новыми партиями. Мы работаем, чтобы сформировать альтернативное правительство".


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