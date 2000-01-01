09.07 13:46 MIGnews.com

Опасные связи: Барак и Нетаниягу обвиняют друг друга

החשוד מבלפור מדבר על עבריינים? הנה מישהו שהוא מעדיף שתשכחו: pic.twitter.com/8sL6ztsHnI — אהוד ברק (@barak_ehud) 9 июля 2019 г.

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Бывший премьер-министр Эхуд Барак опубликовал видео 9 июля, во вторник утром, отвечая на комментарии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который прокомментировал связь Барака с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Он указал на тесные отношения Нетаниягу с осужденным французским уклоняющимся от уплаты налогов миллиардером Арно Мимраном."Биби, ты говоришь о преступниках? - спрашивает в видео Барак. -А как насчет Арно Мимрана?".На видео воспроизводится запись, на которой Мимран рассказывает о своих отношениях с Нетаниягу, говоря: "Я знаю израильского премьер-министра лично. Он бывал в моем доме". После этого видео перематывается на момент, когда говорится, что Нетаниягу он получил 100 миллионов евро от Мимрана на выборах в 2009 году.Напомним, Арно Мимран был приговорен к восьми годам лишения свободы в 2015 году.