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Арабский Список: не будем вести переговоры с черного входа 09.03 09:41   MIGnews.com

Арабский Список: не будем вести переговоры с черного входа

В партии Объединенный Арабский Список выражают возмущение в связи с тем. что партия Кахоль Лаван уклоняется от официальных контактов с ее представителями.

После выборов прошла уже неделя - но Бени Ганц так и не позвонил своим потенциальным арабским союзникам. 

В Арабском Списке ощущают, что Кахоль Лаван воспринимает их поддержку как нечто само собой разумеющееся.

В Арабском Списке говорят: “Мы войдем в переговоры через парадную дверь, или мы не войдем вообще. Говорите с нами как с равной партией. выложите все на стол”.

Источник в Арабском Списке заявил 12-му каналу израильского ТВ: “Ганц должен решить, легитимны ли мы в его глазах или искать себе других партнеров  в формировании правительства. Ганц должен нам продемонстрировать, что он отличается от Нетаниягу, с тем. чтобы получить нашу рекомендацию”.

В свете заявлений Бени Ганца о том, что он попытается создать правительство меньшинства при внешней поддержке Арабского Списка, депутат Кнессета Ахмеда Тиби дал интервью Рафи Решефу в эфире 12-го канала израильского ТВ.

Тиби сообщило о том, что Объединенный Арабский Список может рекомендовать Ганца в качестве кандидата для формирования правительства - в зависимости от того, исполнит ли он предъявленные ему арабами требования.

Тиби кокетливо обратился к Ганцу: "Я уже немолодой человек, и успел забыть, как выглядят ухаживания, но ожидаем официальных контактов со стороны Кахоль Лаван. Тиби сказал, что “мяч сейчас на поле Ганца и “он знает, что делать”. Тиби добавил,что нет шансов на то, что он даст рекомендацию президенту относительно Ганца “без предварительных условий”.

По мнению Тиби, Нетаниягу больше не будет премьер-министром и “его радость была преждевременной”.

8 марта лидер партии Балад Матанас Шахада выдвинул требования к Бени Ганцу, при исполнении которых Объединенный Арабский Список готов поддержать его правительство. Шахада заявил, что без четкого обещания со стороны Кахоль Лаван о продвижении агенды Арабского Списка, рекомендация Ганцу формировать правительство дана не будет.

Шахада заявил: “Мы не будем принимать решения на основании намеков. Мы это выучили во время прошлого раунда”.Шахада заявил: “Отмена закона Каменица и национального закона - наше предварительное мнение. Все члены Списка примут совместное решение в ближайшие дни”.

Другой член Кнессета от Объединенного Списка, Аида Тома Сулейман заявила: “В Законе о Возвращении более нет надобности” и потребовала его отмены.

Сулейман сообщила, что желает чувствовать себя также хорошо, как любой еврей в Израиле: “Нас вытеснили из гражданского коллектива Израиля. С нами не считаются. Е если это то, что именуют так называемым “еврейством” - я хочу это изменить. Я предлагаю, чтобы они решили первым делом, что такое еврейство. Я думаю, что нет никакой надобности в Законе о Возвращении”.


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