09.03 11:14 MIGnews.com

Сделка века может рассорить Ганца с "Арабским списком"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутаты "Объединенного арабского списка" готовы войти в коалицию лишь с политиками, которые не поддерживают реализации ближневосточной "Сделки века" ¬– мирного плана за авторством администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.Об этом завила член Кнессета от "Арабского списка" Аида Тоума-Слиман, передает интернет-издание Arutz Sheva.По ее словам, партия будет принимать решение о своем политическом будущем коллегиально.Стоит отметить, что слова парламентария прозвучали на фоне появившейся информации о попытках лидера партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца заручиться поддержкой арабских депутатов, которые не являются членами партии БАЛАД, чтобы сформировать правительство меньшинства."Кахоль Лаван" запускает свои щупальца, но без официального обращения мы даже обсуждать ничего не станем. У нас – единый список. Кто хочет с нами говорить, должен говорить со всеми пятнадцатью нашими депутатами", - подчеркнула депутат.Кроме того, Тоума-Слиман подчеркнула, что "Объединенный список" готов войти в состав коалиции во главе с Ганцем, несмотря на то, что высокопоставленные члены "Кахоль Лаван" ранее занимали высокие должности в Армии обороны Израиля. Однако, отметила депутат, такой союз возможен лишь до тех пор, пока требования "Арабского списка" будут выполняться.