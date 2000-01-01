09.03 09:08 MIGnews.com

Хендель и Хаузер не купили идею "единство в два этапа"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Новая теория партии Кахоль Лаван о “правительстве национального единства в два этапа” столкнулась с противодействием ее собственных депутатов - Цвики Хаузера и Йоаза Хенделя, сообщает портал ynet.Источник в Кахоль Лаван поведал: “Нет разговоров о создании правительства национального единства, потому что Биби этого не хочет. Не хочет в принципе. И потому есть только два варианта : правительство меньшинства сейчас, которое на более позднем этапе расширится до правительства единства или четвертые выборы. Правительство меньшинства оставляет дверь открытой для членов Ликуда. Для того, чтобы создать правительства единства необходимы два этапа”.Кахоль Лаван выражает уверенность в том, что “объяснить публике наши действия будет просто - Арабский Список не будет частью правительства”. Партия объясняет, что речь идет “не более, чем о первой стадии формирования правительства единства”, которое “кто-то должен начать формировать”.На пути осуществления этого “простого плана” Кахоль Лаван - два препятствия. Первое - позиция Авигдора Либермана относительно фактического альянса с арабами и вторая - вопрос о том, как поведут себя члены Кахоль Лаван Цвика хаузер и Йоаз Хенель.Глава фракции Телем Моше Яалон, членами которой являются Хаузер и Хендель, встретился с ними вечером 8 марта в попытке убедить их принять план. Оба отказались. Между тем, перед домами обоих депутатов, а также перед домом Орли Леви-Абукасис. начинавшей свою карьеру в качестве депутата НДИ проходят демонстрации правых с призывами “не отдавать ключи от государства сторонникам террора”.Корреспондент 13-го канала Амит Сегаль сообщает о нарастающей ярости в Кахоль Лаван в связи с действиями депутатов Цвики Хаузера и Йоаза Хенделя, выступающих, как и после предыдущих выборов, против создания “правительства меньшинства”.Сегаль напоминает, что в частных разговорах Ганц после прошлых выборов говорил: “Из-за Цвики и Йоаза я - не премьер-министр”. Сегаль подчеркивает: “Тогда они просто уклонялись. Сегодня им придется активно сопротивляться”.Высокопоставленный сановник в Кахоль Лаван говорит: “Для нас это тоже крайне неудобно. Но правительство Нетаниягу должно быть заменено”. Это- странное напоминание Хаузеру и Хенделю, оба покинули офис нетаниягу, громко хлопнув дверью.Встреча Бени Ганца и Авигдора Либермана должна состояться сегодня, 9 марта. Сегаль напоминает: “ Нам это кажется само собой разумеющимся , но и он должен поднять руку и поддержать подобное правительство извне, при том, что он не получает ничего. И это, между прочим -против всех данных им обещаний”.Правительство при поддержке сторонников террора, по всей видимости уже не пугает Кахоль Лаван. Эта партия сказала себе: “Мы уже заплатили непростую цену, и мы пойдем с этим до конца”. Это также является причиной сильнейшего давления на Хенделя и Хаузера.Между тем “кокпит” Кахоль Лаван решил действовать стремительно, и единогласно согласился с тем, что правительство должно быть сформировано. В противном случае, все усилия Кахоль Лаван могут накрыться медным тазом из-за чрезвычайной ситуации, порожденной коронавирусом.