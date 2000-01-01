09.03 09:50 MIGnews.com

Нетаниягу пытается переманить Переца

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в последние дни отправляли переговорщиков к лидеру блока "Авода-Гешер-Мерец" Амиру Перецу в попытках убедить того присоединиться к правительству во главе с лидером партии "Ликуд".Нетаниягу якобы готов на любые уступки, в том числе предоставление ключевых должностей в правительстве, в обмен на согласие "Авода-Гереш-Мерец" присоединиться к правой коалиции.По данным СМИ, в качестве посредника выступает близкий к Натану Эшелю политик Моти Сандер, но Перец якобы уже несколько дней игнорирует его, отказываясь уделить ему время.В то же время председатель блока "Авода-Гешер-Мерец" продолжает лоббировать создание левого правительства во главе с лидером партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем при поддержке "Объединенного арабского списка".