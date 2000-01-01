09.03 08:34 MIGnews.com

"Кокпит": правительство сейчас вместо новых выборов

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Корреспондент 12-го канала Дафна Лиэль сообщает об итогах встречи “кокпита” Кахоль Лаван - Бени Ганца, Яира Лапида, Моше Яалона и Габи Ашкенази.Кокпит единогласно согласился с тем, что создание правительства предпочтительнее четвертых выборов, в результате которых будут получены те же результаты. Также учитывается реальная вероятность того, что выборы не удастся провести из-за эпидемии коронавируса.Кокпит убежден в том, что создание правительства национального единства не представляется возможным. Это убеждение поддерживается членами команды переговорщиков Кахоль Лаван, которые говорят, что “Нетаниягу вообще не заинтересован в единстве”.на встрече объявлено о том, что сегодня, 9 марта, проведет встречи с Авигдором Либерманом и депутатами Йоазом Хенделем и Цвикой Хаузером.Если Либерман согласится с идеей “узкого правительства” руководство Кахоль Лаван будет считать это “воротами к единству” - позднее к такому правительству смогут присоединиться депутаты правых партий.Кокпит согласился с тем, что необходимо подготовить “медиа-блиц” с целью объяснить населению, что речь не идет об уступках Арабскому Списку, но лишь “об исполнении обещаний, уже данных арабам Нетаниягу”.