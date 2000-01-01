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Ямина и Яадут ха-Тора не согласны на правительство Ганца | Фото:09.03 10:32   MIGnews.com

Ямина и Яадут А-Тора не согласны на правительство Ганца

Партии "Ямина" и "Яадут А-Тора" не станут присоединяться к формированию правительства меньшинства во главе с лидером партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.

Свою позицию члены "Ямины" вечером воскресенья, 8 марта, опубликовали в открытом письме, к которой позже присоединился один из лидеров "Яадут А-Тора", министр здравоохранения Яков Лицман.

"Мы не присоединимся ни к настоящему, ни к будущему правительству опасного меньшинства во главе с Бенни Ганцем и приложим все силы, чтобы свергнуть такое правительство и создать коалицию во главе с Биньямином Нетаниягу", - заявили в партии "Ямина".

Кроме того, в партии также выступили против принятия закона, согласно которому Нетаниягу не сможет формировать правительство, поскольку такой закон противоречит воле подавляющего большинства граждан Израиля, проголосовавших за премьер-министра и его партию "Ликуд".

"Это антидемократическое законодательство, которому нет места ни в Израиле, ни в любой другой демократической стране", - резюмировали в партии.

В свою очередь министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и депутат Кнессета Моше Гафни, возглавляющий финансовый комитет, также отказались присоединятся к левому правительству во главе с лидером "Кахоль Лаван".

"Яадут А-Тора" не присоединится к опасному правительству во главе с Бенни Ганцем и будет прилагать все усилия, чтобы свергнуть такое правительство, если оно будет создано, и создать правительство во главе с Биньямином Нетаниягу", - заявили они, кроме того фактически повторив позицию представителей "Ямины" о законе, направленном против премьер-министра.


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