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Ярость в Кахоль Лаван: Хаузер и Хендель подрывают шанс Ганца 09.03 07:53   MIGnews.com

Ярость в Кахоль Лаван: Хаузер и Хендель подрывают шанс Ганца

Корреспондент 13-го канала Амит Сегаль сообщает о нарастающей ярости в Кахоль Лаван в связи с действиями депутатов Цвики Хаузера и Йоаза Хенделя, выступающих, как и после предыдущих выборов, против создания “правительства меньшинства”.

Сегаль напоминает, что в частных разговорах Ганц после прошлых выборов говорил: “Из-за Цвики и Йоаза  я - не премьер-министр”. Сегаль подчеркивает: “Тогда они просто уклонялись. Сегодня им придется активно сопротивляться”.

Высокопоставленный сановник в Кахоль Лаван говорит: “Для нас это тоже крайне неудобно. Но правительство Нетаниягу должно быть заменено”. Это- странное напоминание Хаузеру и Хенделю, оба покинули офис нетаниягу, громко хлопнув дверью.

Встреча Бени Ганца и Авигдора Либермана должна состояться сегодня, 9 марта. Сегаль напоминает: “ Нам это кажется само собой разумеющимся , но и он должен поднять руку и поддержать подобное правительство извне, при том, что он не получает ничего. И это, между прочим -против всех данных им обещаний”.

Правительство при поддержке сторонников террора, по всей видимости уже не пугает Кахоль Лаван. Эта партия сказала себе: “Мы уже заплатили непростую цену, и мы пойдем с этим до конца”. Это также является причиной сильнейшего давления на Хенделя и Хаузера.

Между тем “кокпит” Кахоль Лаван решил действовать стремительно, и единогласно согласился  с тем, что правительство должно быть сформировано. В противном случае, все усилия Кахоль Лаван могут накрыться медным тазом из-за чрезвычайной ситуации, порожденной коронавирусом.


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