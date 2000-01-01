Ультиматум Хаузеру и Хенделю, Еш Атид в бешенстве

По сообщению 12-го канала израильского ТВ, руководство партии Кахоль Лаван предъявило ультиматум членам Кнессета Йоазу Хенедлю и Цвике Хаузеру. От них требуют или поддержать идею “правительства меньшинства” или подать в отставку.
Несмотря на подобное требование, двух депутатов невозможно уволить - и они должны уйти в отставку.
Теоретически два депутата могут проголосовать против политики собственной партии и уйти из нее. В этом случае они не смогут получить министерские должности в нынешнем составе Кнессете.
Позиция Хаузера и Хенделя породила настоящий взрыв бешенства в партии, специфически в фракции Еш Атид. 12-й канал публикует переписку в группе whatsapp “Женщины Еш Атид”:
“Почему Хаузер и Хенедель не поддерживает сотрудничество с Объединенным Списком? Может быть, они все таки подсадные утки?”, “Более всего пугает то, что людей выбрали в Кнессет представлять определенную идею Невероятно, чтобы члены Кнессета, выбранные с тем, чтобы представлять Кахоль Лаван торпедируют единственный процесс, в результате которого можно отстранить Нетаниягу”