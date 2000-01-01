09.02 09:27 MIGnews.com

Гешер: Кахоль Лаван украл нашу прошлогоднюю программу

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Избирательная кампания партии "Кахоль Лаван" полностью копирует кампанию партии "Гешер", которую та проводила перед выборами в апреле 2019 года.Об этом заявила лидер "Гешера" Орли Леви-Абекасис, сообщает интернет-издание The Times of Israel."Кампания "Кахоль Лаван" практически полностью скопирована у "Гешера". Строительство двух больниц на периферии, лечение инфекций и бюджет, связанный с газовой сделкой – все это мы говорили около года назад", - заявила Леви-Абекасис.Кроме того, в "Гешере" напомнили о посте Леви-Абекасис в социальной сети Twitter годичной давности, в котором она жаловалась, что около 5 тысяч израильтян каждый год умирают из-за заражений различными инфекциями в больницах."5 тысяч человек бессмысленно умирают каждый год. Каждый год. Двадцать тысяч смертей за прошлую каденцию Кнессета. Во время Войны за Независимость 1948 года погибло меньше людей. От инфекций гибнет больше израильтян, чем во всех войнах и террористических актах со времен Войны за Независимость и по наши дни", - писала председатель "Гешера".