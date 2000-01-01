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Новая партия правых получит 9 мандатов 09.01 14:11   MIGnews.com

Новая партия правых получит 9 мандатов

Аруц Шева провел опрос общественного мнения, посвященный предвыборным шансам новой партии правых - объединении Ха Ямин Ха Халдаш и Ихуд Леуми.

Опрос показал, что такая партия может рассчитывать на девять мандатов в новом Кнессете.

В случае, если Ихуд Леуми пойдет на выборы с Оцма Йехудит и без партии Беннета-Шакед, они получат 2,7% голосов и не смогут преодолеть избирательный барьер. В случае, если на выборы пойдут вместе Еврейский Дом, Оцма Йехудит и Ихуд Леуми, они получат четыре мандата.

Тот же опрос демонстрирует, что Кахоль Лаван получит на выборах 34 мандата, Ликуд 32 мандата, Яадут А-Тора 8, ШАС -8, Объединенный Арабский Список - 13, НДИ - 7, Авода-Гешер - 5, Демократический лагерь -4.


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