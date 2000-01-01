08.12 09:36 MIGnews.com

Нетаниягу - за прямые выборы премьера

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением о грядущих выборах.Премьер сообщил: “За последние недели я прошел длинный путь. Я не пожалел никаких усилий на то, чтобы сформировать правительство единства и не допустить никому не нужных третьих выборов. Я проинформировал Бени Ганца и других лидеров Кахоль Лаван об очень серьезных и секретных проблемах в сфере безопасности. Они знают, как выглядит иранская угроза, и они знают, какие гигантские возможности открываются у нас в связи с позицией США и арабских государств. И несмотря на все это, они не могут поставить национальный интерес во главу угла, и Яир Лапид не может избавиться от фантазий превращения в премьер-министра. Но если они не могут взять себя в руки и создать правительство национального единства, можно сделать еще одну вещь для предотвращения выборов в Кнессет - провести прямые выборы премьера между Ганцем и мной. Если Кахоль Лаван говорят, что они знают, чего хочет народ, то и я за то, чтобы народ решил - а не кто-то другой, в том числе не медиа”Партия Кахоль Лаван отвергла призыв премьер-министра Биньямина Нетаниягу к прямым выборам премьер-министра - между ним и Бени Ганцем.В заявлении партии сообщается: “Мы заняты предотвращением ненужных и дорогостоящих выборов, а не пустыми спинами, цель которых - восстановить правительство, которое столь позорно провалилось”.В заявлении подчеркивается: "Такое скоропалительное изменение процедуры может привести нас точно туда, где мы находимся сегодня, и потому речь идет о бессмысленном предложении, цель которого - отвлечь огонь от Нетаниягу, которого обвинили по трем серьезным коррупционным делам, от Нетаниягу, который является единственным человеком, несущим ответственность за то, что Государство Израиль идет на выборы в третий раз”.В том же выступлении Нетаниягу прокомментировал обострение обстановки на юге страны.Нетаниягу заявил: “Если появится такая необходимость, мы пойдем на масштабную операцию в Газе. Больше не будет этой череды обстрелов - и если они не прекратят, мы примем решение. В Газе они увидели превью пару недель назад”.Нетаниягу подчеркнул важность союза с Соединенными Штатами: “Весь мир хочет альянсов. Я пообещал Ганцу, что я могу такой альянс создать, и это ни в коей мере не ограничит свободу наших действий. Я могу добиться этого исторического альянса, это - огромная возможность, и над этим необходимо работать” Нетаниягу добавил, что появилась “историческая возможность” аннексии Иорданской долины - но ее нельзя завершить в рамках переходного правительства.Нетаниягу прокомментировал сообщения в прессе о том, что он не представил плана аннексии государственному секретарю Майку Помпео во время переговоров в Лиссабоне: “Говорят, что мы не обсуждали формальный план - и это правда. Но мы обсуждали эту проблему. Я намерен обсудить этот вопрос с администрацией Трампа - настало время распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и урегулировать статус еврейских поселений в Иудее и Самарии - и блока поселений, и тех, что находятся за его пределами. Они будут частью Государства Израиль”.