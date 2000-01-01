08.12 21:02 MIGnews.com
Стало известно, кто возглавит ЦИК
Судья Верховного суда Нил Хендель возглавит Центральную избирательную комиссию.
Такое заявление вечером, 8 декабря, сделал главный судья Верховного суда Эстер Хают, передает The Times of Israel
.
Официальное заявление главного судьи прозвучало через несколько часов после того, как соответствующая информация просочилась в прессу.
Хендель заменит судью Ханана Мельцера, который был главой ЦИК на двух выборах, в апреле и сентябре, которые не привели ни к какому результату.
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