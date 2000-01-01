08.07 09:44 MIGnews.com

Либерман не собирался присоединяться к "Ликуду"

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Лидер партии "Наш Дом Израиль" Авигдор Либерман опроверг обвинения в том, что он стремился провести слияние своей партии с "Ликуд" после апрельских выборов, и что он заблокировал формирование нового правительства после того, как премьер-министр отверг его предложение. Он заявил, что именно "Ликуд" добивался слияния.На выходные дни в газете "Макор Ришон" появилась информация, что Либерман вместе с "Кулану" и его лидером Моше Калоном договорились сформировать после выборов один большой правый светский блок с "Ликудом".Но вскоре после выборов, как утверждается в докладе, премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил ввести "Кулану" в "Ликуд", а не "Наш Дом Израиль", потому что Либерман потребовал добавить "тысячи" членов его партии в центральный комитет "Ликуда", чтобы предоставить ему больше влияния в укрупненной партии.Либерман опроверг сообщение, заявив, что именно "Ликуд" добивался слияния, а не он, и что он "не заинтересован" в присоединении к партии Нетаниягу."Ликуд пытался заставить нас присоединиться, и я сказал, что не заинтересован в присоединении к Ликуду", – сказал бывший министр обороны, прежде чем продолжил осуждать Ликуд в самых сильных выражениях."Ликуд не является частью правого движения, он не является частью ревизионистского движения – это популистская партия, сформировавшаяся вокруг культа личности ее лидера. Я не заинтересован в ней ни до, ни во время выборов, ни после них”, – заявил он.