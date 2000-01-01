08.07 14:20 MIGnews.com

Ципи Ливни вернется в политику

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Экс-министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни задумалась о возвращении в политику. Она уже получила предложения от двух политических сил, однако ответила отказом.Об этом сообщает Haaretz.На выборы она может пойти в составе левого политического блока только в том случае, если "Авода" Амира Переца и "Демократический Израиль" Эхуда Барака объединятся. Однако стороны пока не объявляли о предстоящем союзе, а срок для таких действий истекает 1 августа.Ливни со своей партией "Ха-Тнуа" к парламентским выборам 2015 года уже объединялась с "Аводой", однако бывший глава "Аводы" Ави Габай в преддверии апрельских выборов отказался от такого тандема. После этого Ливни решила вообще не баллотироваться, чтобы не уменьшать шансы других партий на прохождение в Кнессет.Она уже получила предложения стать частью партий Эхуда Барака и Амира Переца, однако экс-министр иностранных дел ответила отказом.По данным издания, "Ха-Тнуа" имеет в запасе миллионы шекелей, что при объединении партий и создании сильного левого блока дало бы им реальные преимущества для дальнейшего прохождения в Кнессет.