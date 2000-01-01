Шафир поборется за пост главы Аводы

Депутат Кнессета от партии Авода Став Шафир официально объявила, что она будет баллотироваться на пост лидера Аводы в преддверии сентябрьских выборов в Кнессет.
"Друзья: я баллотируюсь на пост главы Аводы! И я очень взволнована. Пойдем со мной, и мы начнем вновь. Мы создадим нашу партию, чтобы она действительно могла бороться за демократический, открытый, равноправный и справедливый Израиль", - написала Шафир в Facebook.
"Если до сегодняшнего дня вы сидели и ждали, то вы должны поднять голову. Встаньте и возьмите власть в свои руки", - объяснила она.
"Выборы состоятся 2 июля, и вы мне нужны. Чтобы вы проголосовали за меня на выборах, вы должны стать членами партии как можно быстрее", - добавила Шафир, пишет Israelnationalnews.
Заявление Шафир прозвучало на следующий день после того, как руководство Аводы получило рекомендации Конституционного комитета партии, о том, что членам Центрального комитета партии будет предложено одобрить проведение выборов главы партии среди всех членов 2 июля.