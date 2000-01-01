08.03 09:35 MIGnews.com

Сановники Кахоль Лаван: у нас нет правительства меньшинства

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Радио КАН Бет сообщает, что влиятельные сановники в партии Кахоль Лаван полагают, что им не удастся сформировать правительство меньшинства с внешней поддержкой Объединенного Арабского Списка.Согласно этим источникам, члены Кнессета Йоаз Хендель и Цвика Хаузер не согласятся и не поддержат подобное правительство, и потому не существует большинства в Кнессете, которое такое правительство поддержит. Предполагается, что партия в ближайшие дни будет сильно давить на двух этих депутатов, но Хаузер и Хендель и во время прошлого раунда воспрепятствовали формированию подобного правительства меньшинства при внешней поддержке арабской фракции.