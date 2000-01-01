Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Сановники Кахоль Лаван: у нас нет правительства меньшинства 08.03 09:35   MIGnews.com

Сановники Кахоль Лаван: у нас нет правительства меньшинства

Радио КАН Бет сообщает, что влиятельные сановники в партии Кахоль Лаван полагают, что им не удастся сформировать правительство меньшинства с внешней поддержкой Объединенного Арабского Списка.

Согласно этим источникам, члены Кнессета Йоаз Хендель и Цвика Хаузер не согласятся и не поддержат подобное правительство, и потому не существует большинства в Кнессете, которое такое правительство поддержит. Предполагается, что партия в ближайшие дни будет сильно давить на двух этих депутатов, но Хаузер и Хендель и во время прошлого раунда воспрепятствовали формированию подобного правительства меньшинства при внешней поддержке арабской фракции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:43
Шакед позвала Ганца и Переца присоединяться к Нетаниягу
09:06
Ганцу выделили дополнительную охрану из-за угроз расправы
08:45
СМИ: арабам обещают "золотые горы" за сдачу Ганца
08:03
"Без всяких колебаний - союз с арабами и Либерманом"
07:37
Коронавирус: более четверти населения Италии - на карантине
07:16
Авария с участием машин кортежа Нетаниягу
07:10
Турция внезапно ввела запрет для беженцев: названа причина
07:08
Призывы убить Ганца в социальных сетях
06:38
Названо безопасное количество яиц в день для здоровья
06:20
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:22
Президент Эстонии может быть заражена вирусом-убийцей
04:10
Эпидемия коронавируса: первый зараженный в Молдове
02:59
Принцесса Хайя сбежала от правителя Дубая: все правда
01:50
Легендарный футболист Рональдиньо арестован в Парагвае
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus