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Требования арабов к Ганцу 08.03 09:24   MIGnews.com

Требования арабов к Ганцу

Лидер партии Балад Матанас Шахада выдвинул требования к Бени Ганцу, при исполнении которых Объединенный Арабский Список готов поддержать его правительство.

Шахада заявил, что без четкого обещания со стороны Кахоль Лаван о продвижении агенды Арабского Списка, рекомендация Ганцу формировать правительство дана не будет.

Шахада заявил: “Мы не будем принимать решения на основании намеков. Мы это выучили во время прошлого раунда”.Шахада заявил: “Отмена закона Каменица и национального закона - наше предварительное мнение. Все члены Списка примут совместное решение в ближайшие дни”.

Члены Объединенного Списка подчеркивают, что речь идет только о предварительных требований, после исполнения которых они вообще готовы начать переговоры.

Шахада ранее опубликовал твит, в котором говорится: “Нетаниягу и Ганц, запомните эту цифру - 581 540. Это число избирателей Объединенного Списка. Арабское общество заявило, что требует изменения своего статуса, с целью покончить с дискриминацией и расизмом. Нетаниягу до смерти хочет отвергнуть эти требования - но не может, и Ганц тоже хотел бы их проигнорировать - но и он не может".

Между тем, радио КАН Бет сообщает, что влиятельные сановники в партии Кахоль Лаван полагают, что им не удастся сформировать правительство меньшинства с внешней поддержкой Объединенного Арабского Списка.

Согласно этим источникам, члены Кнессета Йоаз Хендель и Цвика Хаузер не согласятся и не поддержат подобное правительство, и потому не существует большинства в Кнессете, которое такое правительство поддержит. Предполагается, что партия в ближайшие дни будет сильно давить на двух этих депутатов, но Хаузер и Хендель и во время прошлого раунда воспрепятствовали формированию подобного правительства меньшинства при внешней поддержке арабской фракции.


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