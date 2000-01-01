Шакед позвала Ганца и Переца присоединяться к Нетаниягу

Такое мнение в комментарии "Аруц Шева" выразила депутат Кнессета от партии "Ямина" Аелет Шакед.
"Это законодательство антидемократично. Немыслимо, чтобы народ Израиля пошел на выборы, зная, что закон позволяет премьер-министру продолжать службу даже с обвинительными актами, и вдруг должен быть принят новый закон. Я считаю, что этого не произойдет, ни одному юристу не пришло бы даже мысли о том, что это может быть применено к нынешнему Кнессету", – отметила Шакед.
По ее словам, любое правительство, в которое не входят правые партии, должно включать "Объединенный Арабский Список".
"У них есть большинство из 62 депутатов вместе с теми парламентариями, которые не верят в Израиль как еврейское и демократическое государство. Среди них есть те, кто явно поддерживают терроризм, такие как Хиба Язбак. Некоторые из них считают, что Израилю необходимо стереть его еврейскую самобытность. Ненависть трех начальников штабов свела их с ума, если они хотят сформировать правительство с "Объединенным Арабским Списком", – подчеркнула она.
По мнению Шакед, лидер "Авода" Амир Перец или председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц должны присоединиться к Нетаниягу для совместного формирования правительства, чтобы погасить "пламя ненависти".
"В конце концов, у них нет проблем ни с кем в блоке, кроме Нетаниягу. Премьер-министра выбрала большая и разнообразная аудитория, и вы не можете игнорировать это. Было бы хорошо, если бы один из них усвоил это и вытащил нас из этого тупика", – пояснила она.