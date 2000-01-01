Ганцу выделили дополнительную охрану из-за угроз расправы
Кнессет принял решение выделить дополнительную охрану лидеру партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу.
Соответствующее решение было принято вечером субботы, 7 марта, сообщает интернет-издание The Times of Israel.
В "Кахоль Лаван" также заявили, что проинформировала руководство отряда по охране Кнессета о многочисленных угрозах в адрес Ганца, в числе которых были прямые призывы к физическому насилию. Охрану лидера "Кахоль Лаван" усилили после того, как в его сторону массово посыпались словесные угрозы накануне его вчерашнего выступления.