08.03 09:06 MIGnews.com

Ганцу выделили дополнительную охрану из-за угроз расправы

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Кнессет принял решение выделить дополнительную охрану лидеру партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу.Соответствующее решение было принято вечером субботы, 7 марта, сообщает интернет-издание The Times of Israel.В "Кахоль Лаван" также заявили, что проинформировала руководство отряда по охране Кнессета о многочисленных угрозах в адрес Ганца, в числе которых были прямые призывы к физическому насилию. Охрану лидера "Кахоль Лаван" усилили после того, как в его сторону массово посыпались словесные угрозы накануне его вчерашнего выступления.