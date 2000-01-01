Представители партии премьер-министра Биньямина Нетаниягу предложили некоторым депутатам из "Объединенного арабского списка" обсудить ряд мер выгодных для электората соответствующего блока в обмен на отказ поддержать кандидатуру лидера партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца на пост премьер-министра, а также голосовать за закон, не позволяющий лидеру "Ликуда" Биньямину Нетаниягу возглавлять новое правительство.
Об этом в субботу, 7 марта, сообщает интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на собственные источники в "Объединенном списке".
Так, представители "Ликуда" якобы вышли на членов партии БАЛАД, которых публично осуждает как сама партия премьер-министра, так и Нетаниягу лично.
Сами победители избирательной гонки пока никак не комментируют появившуюся информацию.