08.03 08:45 MIGnews.com

СМИ: арабам обещают "золотые горы" за сдачу Ганца

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Представители партии премьер-министра Биньямина Нетаниягу предложили некоторым депутатам из "Объединенного арабского списка" обсудить ряд мер выгодных для электората соответствующего блока в обмен на отказ поддержать кандидатуру лидера партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца на пост премьер-министра, а также голосовать за закон, не позволяющий лидеру "Ликуда" Биньямину Нетаниягу возглавлять новое правительство.Об этом в субботу, 7 марта, сообщает интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на собственные источники в "Объединенном списке".Так, представители "Ликуда" якобы вышли на членов партии БАЛАД, которых публично осуждает как сама партия премьер-министра, так и Нетаниягу лично.Сами победители избирательной гонки пока никак не комментируют появившуюся информацию.