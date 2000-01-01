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СМИ: арабам обещают `золотые горы` за сдачу Ганца | Фото:08.03 08:45   MIGnews.com

СМИ: арабам обещают "золотые горы" за сдачу Ганца

Представители партии премьер-министра Биньямина Нетаниягу предложили некоторым депутатам из "Объединенного арабского списка" обсудить ряд мер выгодных для электората соответствующего блока в обмен на отказ поддержать кандидатуру лидера партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца на пост премьер-министра, а также голосовать за закон, не позволяющий лидеру "Ликуда" Биньямину Нетаниягу возглавлять новое правительство.

Об этом в субботу, 7 марта, сообщает интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на собственные источники в "Объединенном списке".

Так, представители "Ликуда" якобы вышли на членов партии БАЛАД, которых публично осуждает как сама партия премьер-министра, так и Нетаниягу лично.

Сами победители избирательной гонки пока никак не комментируют появившуюся информацию.


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