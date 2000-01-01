08.03 08:03 MIGnews.com

"Без всяких колебаний - союз с арабами и Либерманом"

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Депутат Кнессета от Мерец-Гешер-Авода , бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа Яир Голан выступил с обращением к лидеру Кахоль Лаван Бени Ганцу.В обращении говорится: “Нет нужды прислушиваться к Нетаниягу и отвечать ему. Против него следует действовать железной рукой - прижать его к стенке. Ганц обязан действовать быстро. Надо принять решение и организовать правительство с Либерманом и Перецем, и с внешней поддержкой Аймана Уда. Нечего колебаться, нечего ждать. Борьба за имидж Израиля не должна привести к четвертым выборам”.