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08.03 08:03   MIGnews.com

"Без всяких колебаний - союз с арабами и Либерманом"

Депутат Кнессета от Мерец-Гешер-Авода , бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа Яир Голан выступил с обращением к лидеру Кахоль Лаван Бени Ганцу.

В обращении говорится: “Нет нужды прислушиваться к Нетаниягу и отвечать ему.  Против него следует действовать железной рукой - прижать его к стенке. Ганц обязан действовать быстро.  Надо принять решение и организовать правительство с Либерманом и Перецем, и с внешней поддержкой Аймана Уда.  Нечего колебаться, нечего ждать. Борьба за имидж Израиля не должна привести к четвертым выборам”.


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