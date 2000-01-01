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Обращение мэра Сдерота к Бени Ганцу 08.03 07:43   MIGnews.com

Обращение мэра Сдерота к Бени Ганцу

Мэр Сдерота Алон Давиди выступил с обращением к лидеру Кахоль Лаван Бени Ганцу.

В обращении Давиди говорится: “Доброй недели. Мэр Сдерота Алон Давиди призывает лидера Кахоль Лаван и генерал-майора в отставке Бени Ганца не вступать в правительство с Объединенным Списком. Напомню, всего неделю назад Ахмеда Тиби в интервью 13-му каналу спросили, свергнет ли он правительство Ганца в случае начала военной операции в Газе и тот ответил: Безусловно да”.

Давиди продолжил: "На протяжении многих месяцев ты говоришь, что без колебаний нанесешь удар по террористам ХАМАСа в Газе и ликвидируешь террористов, а я сегодня смотрю видео, в которых Айман Уда и Ахмед Тиби восхваляют шахидов”.

Давиди задает вопрос:“Ты хочешь создать правительство с лидерами Объединенного Списка, которые восхваляют террористов? И что именно после этого произойдет? В воскресенье ты начнешь операцию в Газе, а во вторник они свергнут твое правительство? Не делай из себя дурака. Очнись, неужели ты хочешь, чтобы тебя запомнили как лидера, чья ненависть к Нетаниягу заставило Государство Израиль опереться на людей, восхваляющих террористов!”


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