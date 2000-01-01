08.03 19:30 MIGnews.com

Ахмед Тиби: Биби рано радовался, он не будет премьером

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В свете заявлений Бени Ганца о том, что он попытается создать правительство меньшинства при внешней поддержке Арабского Списка, депутат Кнессета Ахмеда Тиби дал интервью Рафи Решефу в эфире 12-го канала израильского ТВ.Тиби сообщило о том, что Объединенный Арабский Список может рекомендовать Ганца в качестве кандидата для формирования правительства - в зависимости от того, исполнит ли он предъявленные ему арабами требования.Тиби кокетливо обратился к Ганцу: "Я уже немолодой человек, и успел забыть, как выглядят ухаживания, но ожидаем официальных контактов со стороны Кахоль Лаван. Тиби сказал, что “мяч сейчас на поле Ганца и “он знает, что делать”. Тиби добавил,что нет шансов на то, что он даст рекомендацию президенту относительно Ганца “без предварительных условий”.По мнению Тиби, Нетаниягу больше не будет премьер-министром и “его радость была преждевременной”.