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Ахмед Тиби: Биби рано радовался, он не будет премьером 08.03 19:30   MIGnews.com

Ахмед Тиби: Биби рано радовался, он не будет премьером

В свете заявлений Бени Ганца о том, что он попытается создать правительство меньшинства при внешней поддержке Арабского Списка, депутат Кнессета Ахмеда Тиби дал интервью Рафи Решефу в эфире 12-го канала израильского ТВ.

Тиби сообщило о том, что Объединенный Арабский Список может рекомендовать Ганца в качестве кандидата для формирования правительства - в зависимости от того, исполнит ли он предъявленные ему арабами требования.

Тиби кокетливо обратился к Ганцу: "Я уже немолодой человек, и успел забыть, как выглядят ухаживания, но ожидаем официальных контактов со стороны Кахоль Лаван. Тиби сказал, что “мяч сейчас на поле Ганца и “он знает, что делать”. Тиби добавил,что нет шансов на то, что он даст рекомендацию президенту относительно Ганца “без предварительных условий”.

По мнению Тиби, Нетаниягу больше не будет премьер-министром и “его радость была преждевременной”.


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