ЦИК: нет шансов, что результаты выборов изменятся

Нет никаких шансов, что распределение мест в Кнессете после выборов может измениться после предполагаемых нарушений.
Такое заявление сделала генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адас в воскресенье, 8 марта, передает The Times of Israel.
Таким образом она отреагировала на намерение "Ликуда" подать петицию в БАГАЦ, чтобы получить разрешение на пересмотр подсчета голосов на всех избирательных участках из-за предполагаемого мошенничества.
Адас утверждает, что жалобы партии Биньямина Нетаниягу ей "не ясны", поскольку "Ликуд" уже получил подавляющее большинство документов и вскоре получит остальные. Она добавила, что данные были доступны онлайн, а депутаты уже должны иметь все необходимое, поскольку почти на всех участках был представитель "Ликуда", получивший копию протокола после окончания подсчета.
По словам гендиректора ЦИК, около 1200 дел проверяются один за другим. Центризберком опровергает любые предположения о политической вовлеченности в подсчете голосов.