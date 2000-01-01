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Либерман опубликовал требования присоединения к коалиции 08.03 10:39   MIGnews.com

Либерман опубликовал требования присоединения к коалиции

Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман опубликовал список требований, при исполнения которых он готов присоединится к правительственной коалиции.

Требования Либермана разделены на пять секций. Первая - повышение пенсий по старости до 70% минимальной зарплаты. Вторая - передача управления общественным транспортом и решений об открытии бизнесов в шабат местным властям.

В третьей секции Либерман требует принять закон о призыве, так, как он был одобрен во время первого чтения на сессии 20-го Кнессета. Четвертая секция - закон о гражданском браке и пятая - разрешение городским раввинатам осуществлять процедуру гиюра.


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