08.03 10:23 MIGnews.com

Либерман: не прощу Нетаниягу даже в Йом Кипур

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Лидер Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман обрушился с яростными обвинениями в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу12-й канал израильского ТВ опубликовал записи объяснений, которые Либерман дал своим сторонникам относительно того, почему он поддерживает Кахоль Лаван в борьбе за свержение главы правительства.Либерман сказал: "Очевидно, что существует трудности с принятием законов против премьер-министра в течение такого короткого промежутка времени. Заявление о поддержке процесса было сделано с целью остановить процесс деморализации в лагере противников Биби. Важно также продемонстрировать тот факт, что на этот раз есть реальный шанс заменить Нетаниягу и организовать правительство без него - как мы обещали”.Либерман провозгласил: “Самое важное сейчас - добиться того, чтобы Ганц получил мандат на формирование правительства, сменить спикера Кнессета, установить контроль над комитетом Кнессета по регламенту - после этого все пойдет само собой”.Далее Либерман поведал, за что он так ненавидит Нетаниягу: “Нетаниягу пересек все красные линии. В 2019 году было подано семь заявлений против меня и моих детей - в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию. Пять подано анонимно, и два - журналистом Йоавом Ицхаком. Для меня совершенно ясно, что за всем этим стоят Нетаниягу и его приспешник, адвокат Амит Хадад, действующий через частного детектива Рафи Ваймана. В моем коде, это грех который я не простил и не прощу, даже в Йом Кипур. И стоит прекратить посылать ко мне гонцов из Ликуда - мысль о том, что я буду сидеть с Нетаниягу - фантазия, у которой нет никаких шансов”.Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман опубликовал список требований, при исполнения которых он готов присоединится к правительственной коалиции.Требования Либермана разделены на пять секций. Первая - повышение пенсий по старости до 70% минимальной зарплаты. Вторая - передача управления общественным транспортом и решений об открытии бизнесов в шабат местным властям.В третьей секции Либерман требует принять закон о призыве, так, как он был одобрен во время первого чтения на сессии 20-го Кнессета. Четвертая секция - закон о гражданском браке и пятая - разрешение городским раввинатам осуществлять процедуру гиюра.