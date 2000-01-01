Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Либерман: не прощу Нетаниягу даже в Йом Кипур 08.03 10:23   MIGnews.com

Либерман: не прощу Нетаниягу даже в Йом Кипур

Лидер Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман обрушился с яростными обвинениями в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу

12-й канал израильского ТВ опубликовал записи объяснений, которые Либерман дал своим сторонникам относительно того, почему он поддерживает Кахоль Лаван в борьбе за свержение главы правительства.

Либерман сказал: "Очевидно, что существует трудности с принятием законов против премьер-министра в течение такого короткого промежутка времени. Заявление о поддержке процесса было сделано с целью остановить процесс деморализации в лагере противников Биби. Важно также продемонстрировать тот факт, что на этот раз есть реальный шанс заменить Нетаниягу и организовать правительство без него - как мы обещали”.

Либерман провозгласил: “Самое важное сейчас - добиться того, чтобы Ганц получил мандат на формирование правительства, сменить спикера Кнессета, установить контроль над комитетом Кнессета по регламенту - после этого все пойдет само собой”.

Далее Либерман поведал, за что он так ненавидит Нетаниягу: “Нетаниягу пересек все красные линии. В 2019 году было подано семь заявлений против меня и моих детей - в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию. Пять подано анонимно, и два - журналистом Йоавом Ицхаком. Для меня совершенно ясно, что за всем этим стоят Нетаниягу и его приспешник, адвокат Амит Хадад, действующий через частного детектива Рафи Ваймана. В моем коде, это грех который я не простил и не прощу, даже в Йом Кипур. И стоит прекратить посылать ко мне гонцов из Ликуда - мысль о том, что я буду сидеть с Нетаниягу - фантазия, у которой нет никаких шансов”.

Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман опубликовал список требований, при исполнения которых он готов присоединится к правительственной коалиции.

Требования Либермана разделены на пять секций. Первая - повышение пенсий по старости до 70% минимальной зарплаты. Вторая - передача управления общественным транспортом и решений об открытии бизнесов в шабат местным властям.

В третьей секции Либерман требует принять закон о призыве, так, как он был одобрен во время первого чтения на сессии 20-го Кнессета. Четвертая секция - закон о гражданском браке и пятая - разрешение городским раввинатам осуществлять процедуру гиюра.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:09
Минздрав: заражение десятков тысяч в Израиле - неизбежно
11:00
Коронавирус: Uber заплатит зараженным водителям и курьерам
10:39
Либерман опубликовал требования присоединения к коалиции
10:25
Коронавирус в Израиле: один человек в критическом состоянии
10:04
По возвращению из Штатов будут отправлять на карантин
09:43
Шакед позвала Ганца и Переца присоединяться к Нетаниягу
09:35
Сановники Кахоль Лаван: у нас нет правительства меньшинства
09:06
Ганцу выделили дополнительную охрану из-за угроз расправы
08:45
СМИ: арабам обещают "золотые горы" за сдачу Ганца
08:03
"Без всяких колебаний - союз с арабами и Либерманом"
07:37
Коронавирус: более четверти населения Италии - на карантине
07:16
Авария с участием машин кортежа Нетаниягу
07:10
Турция внезапно ввела запрет для беженцев: названа причина
07:08
Призывы убить Ганца в социальных сетях
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus