08.01 19:44 MIGnews.com

Перец обиделся на отказ Ганца

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Лидер партии "Авода" Амир Перец раскритиковал Бенни Ганца за отказ вместе баллотироваться на выборах в Кнессет, которые состоятся в марте 2020 года.Соответствующее заявление он сделал 8 января после выступления лидера "Кахоль Лаван".Он обвинил партию Ганца в том, что она "увлеклась правой идеологией" вместо того, чтобы совершить прорыв для формирования правительства надежды и перемен."Мы должны проснуться в правительстве, где Беннетт, Смотрич и Шакед диктуют политику", – добавил он.