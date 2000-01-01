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Перец обиделся на отказ Ганца 08.01 19:44   MIGnews.com

Перец обиделся на отказ Ганца

Лидер партии "Авода" Амир Перец раскритиковал Бенни Ганца за отказ вместе баллотироваться на выборах в Кнессет, которые состоятся в марте 2020 года.

Соответствующее заявление он сделал 8 января после выступления лидера "Кахоль Лаван".

Он обвинил партию Ганца в том, что она "увлеклась правой идеологией" вместо того, чтобы совершить прорыв для формирования правительства надежды и перемен.

"Мы должны проснуться в правительстве, где Беннетт, Смотрич и Шакед диктуют политику", – добавил он.


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