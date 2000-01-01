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Офер Шелах: Нетаниягу ориентировался на выборы с первого дня | Фото:07.12 14:00   MIGnews.com

Офер Шелах: Нетаниягу ориентировался на выборы с первого дня

Депутат Офер Шелах (Кахоль Лаван) заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу изначально "был сосредоточен исключительно на еще одних выборах".

Такое заявление относительно провала переговоров по поводу формирования правительства единства он сделал в субботу, 7 ноября, передает The Jerusalem Post.

"Переговорная группа от "Ликуд" не отказалась от своих трех требований: Нетаниягу – первый при ротации, неприкосновенность блока из 55 депутатов и никаких изменений в том, что важно для нас, особенно по таким вопросам, как защита верховенства закона и отношения религии и государства", – сказал Шелах.

По словам депутата, это были не переговоры, а "игра на время и обвинения". Он добавил, что политические доводы Нетаниягу по поводу того, что он должен быть первым, "ничем не обоснованы".


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