07.10 11:05 MIGnews.com
Слияние Ликуд и Ямина: Шакед дала ответ
Бывший министр юстиции Айелет Шакед опровергла заявление, что "Ликуд" и "Ямина" рассматривают возможность слияния.
Об этом сообщает авторитетное израильское издание "Аруц Шева
".
В частности, Шакед подтвердила, что в отношениях между Биньямином Нетаниягу и Нафтали Беннеттом в последнее время произошло "оттаивание". Но партии, по ее словам, сливаться не намереваются.
"В отношениях между Беннеттом и Нетаниягу произошла "разморозка", но сообщения о попытках присоединиться к "Ликуду" – ложные", – подчеркнула она.
Стоит отметить, что подобная информация появилась на прошлой неделе. Утверждалось, будто представители "Ликуд" рассматривали вариант объединения
.
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