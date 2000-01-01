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Слияние Ликуд и Ямина: Шакед дала ответ | Фото:07.10 11:05   MIGnews.com

Слияние Ликуд и Ямина: Шакед дала ответ

Бывший министр юстиции Айелет Шакед опровергла заявление, что "Ликуд" и "Ямина" рассматривают возможность слияния.

Об этом сообщает авторитетное израильское издание "Аруц Шева".

В частности, Шакед подтвердила, что в отношениях между Биньямином Нетаниягу и Нафтали Беннеттом в последнее время произошло "оттаивание". Но партии, по ее словам, сливаться не намереваются.

"В отношениях между Беннеттом и Нетаниягу произошла "разморозка", но сообщения о попытках присоединиться к "Ликуду" – ложные", – подчеркнула она.

Стоит отметить, что подобная информация появилась на прошлой неделе. Утверждалось, будто представители "Ликуд" рассматривали вариант объединения.


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